ردود فعل دولية متباينة حول الضربات الإسرائيلية لقواعد إيرانية في سوريا

دعت روسيا كلاً من إيران وإسرائيل على ضبط النفس، فيما رأت ألمانيا وبريطانيا أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. واتهمت الولايات المتحدة إيران بالتصعيد والتهور. وفرنسا طالبتها بعدم التصعيد

إسرائيل: كل البنى التحتية لإيران في سوريا ضربت

قالت إسرائيل إنها هاجمت كل البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا تقريباً يوم الخميس، بعد أن أطلقت قوات إيرانية صواريخ على أراض تسيطر عليها إسرائيل للمرة الأولى.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن بلاده ضربت "كل البنى التحتية الإيرانية تقريباً" في سوريا. كما شدد على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة أمامية ضدها. وأضاف ليبرمان في مؤتمر هرتزليا الأمني قرب تل أبيب، أنه يأمل أن تكون أحدث جولة من العنف مع إيران على الحدود السورية قد انتهت. وقال "آمل أن نكون انتهينا من هذا الفصل وأن يكون الجميع قد فهم الرسالة".

جيش النظام السوري: تدمير قسم كبير من الصواريخ الإسرائيلية

وفي سوريا أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، في بيان أذيع على التلفزيون الرسمي حول الضربات التي نفذتها إسرائيل ليلاً على مواقع عسكرية أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من التصدي وتدمير قسم كبير من موجات الصواريخ الإسرائيلية المتتالية التي كانت تستهدف عدداً من المواقع العسكرية على أكثر من اتجاه.

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واشنطن تحمل الحرس الثوري الإيراني مسؤولية التصعيد

الولايات المتحدة نددت الخميس "بالهجمات الصاروخية الاستفزازية" التي شنتها إيران من سوريا وأيدت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال البيت الأبيض في بيان له إن "نشر النظام الإيراني أنظمة صواريخ هجومية في سوريا تستهدف إسرائيل، هو تطور غير مقبول وبالغ الخطورة لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها".

وأضاف البيان أن الحرس الثوري الإيراني "يتحمل المسؤولية كاملة عن عواقب تصرفاته المتهورة".

روسيا تحث على ضبط النفس

بدورها روسيا دعت الأطراف لحل الخلافات دبلوماسياً، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الخميس إن موسكو حثت إيران وإسرائيل على تفادي أي تصرفات قد تؤدي إلى اندلاع صراع. وأضاف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي: "أن روسيا تدعو إسرائيل وإيران إلى ضبط النفس وحل خلافاتهما بالوسائل الدبلوماسية فقط".

فرنسا تحذر إيران من "مغريات الهيمنة الإقليمية"

من جهتها حثت فرنسا إيران على الامتناع عن كل "الاستفزازات العسكرية"، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إن باريس "تطالب إيران بالامتناع عن كل الاستفزازات العسكرية وتحذرها من كل مغريات الهيمنة الإقليمية.

ألمانيا: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي في موسكو يوم الخميس "إن الهجمات على هضبة الجولان استفزاز، ومن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها" وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية الخميس إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حثا إسرائيل وإيران على ضبط النفس، لتجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

بريطانيا: على روسيا أن تضغط على سوريا لمنع زعزعة الاستقرار

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دان الهجمات الصاروخية الإيرانية على قوات إسرائيلية، وحث الجمهورية الإسلامية على الكف عن أي تصرفات قد تزعزع استقرار المنطقة. وقال جونسون "المملكة المتحدة تدين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية الإيرانية على القوات الإسرائيلية‭‭.‬‬.. ندعم بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". ودعا "إيران للكف عن أي تصرفات لا تؤدي سوى لزيادة عدم الاستقرار في المنطقة". كما طالب روسيا لاستخدام نفوذها للضغط على من في سوريا للتوقف عن الأنشطة التي تزعزع الاستقرار.