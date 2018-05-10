مهاتير محمد يفوز بأغلبية ساحقة في انتخابات ماليزيا ليصبح أكبر زعيم منتخب في العالم

أظهرت النتائج النهائية فوز السياسي الماليزي المخضرم مهاتير محمد زعيم تحالف المعارضة بالأغلبية في الانتخابات العامة التي أجريت في ماليزيا يوم الأربعاء ليعود الرجل القوي إلى منصب رئيس الوزراء الذي شغله سابقا على مدى 22 عاما.

وقال رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد إنه يتوقع أن يؤدي اليمين رئيسا للوزراء يوم الخميس لأن غالبية أعضاء البرلمان يدعمون ائتلاف المعارضة الذي يتزعمه.