مهاتير محمد يفوز بأغلبية ساحقة في انتخابات ماليزيا ليصبح أكبر زعيم منتخب في العالم

أظهرت النتائج النهائية فوز السياسي الماليزي المخضرم مهاتير محمد زعيم تحالف المعارضة بالأغلبية في الانتخابات العامة التي أجريت في ماليزيا يوم الأربعاء ليعود الرجل القوي إلى منصب رئيس الوزراء الذي شغله سابقا على مدى 22 عاما.
وقال رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد إنه يتوقع أن يؤدي اليمين رئيسا للوزراء يوم الخميس لأن غالبية أعضاء البرلمان يدعمون ائتلاف المعارضة الذي يتزعمه.
وكان متحدث باسم القصر في ماليزيا قد قال لوكالة رويترز أن مهاتير محمد لن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء يوم الخميس، دون أن يقدم سببا.
وأكد مهاتير إن ائتلافه مدعوم من 135 عضوا في البرلمان المؤلف من 222 مقعدا بعد الانتخابات العامة التي أجريت يوم الأربعاء، وإنه مخول لتشكيل حكومة.
وأبلغ مهاتير الصحفيين "ثمة حاجة ملحة هنا. نحن بحاجة لتشكيل حكومة الآن، اليوم".
وقالت مفوضية الانتخابات إن النتائج النهائية تظهر حصول "تحالف الأمل" الذي يتزعمه مهاتير على 113 مقعدا من أصل 222 مقعدا في البرلمان، بينما حصل تحالف باريسان الحاكم على 79 مقعدا. وبهذا الانتصار المدوي يصبح مهاتير الذي يبلغ من العمر 92 عاماً أكبر زعيم منتخب في العالم.
ولم يكن كثيرون يتوقعون فوز مهاتير في مواجهة الائتلاف الذي يحكم ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا قبل نحو ستة عقود.
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الشرطة الماليزية أغلقت عدة طرق رئيسية في قلب العاصمة مع ظهور المؤشرات على أن ائتلاف رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق يتعثر. وأجل حزبه مؤتمرا صحفيا، كان مقررا مساء حتى صباح الخميس وقال إن نجيب الذي حكم البلد لما يقرب من عشر سنوات سيخاطب وسائل الإعلام الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي يوم الخميس.
المصدر: رويترز