فاز لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب لنادي ليفربول الإنجليزي لموسم 2017-2018.
محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب لنادي ليفربول للموسم الحالي
محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب لنادي ليفربول للموسم الحالي
وجاء تتويج صلاح (25 عاماً) خلال حفل توزيع الجوائز السنوية للنادي الذي انضم إليه قادماً من روما الإيطالي الصيف الماضي.
وبقضي الجناح المصري موسماُ استثنائياً مع ليفربول، حيث سجل 43 هدفاً خلال 50 مباراة لعبها مع الفريق بجميع المسابقات المحلية والقارية، كما قاد الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام ضد ريال مدريد الإسباني يوم 26 مايو-أيار الجاري.
وتأتي الجائزة لتتوج موسماً مليئاً بالإنجازات الشخصية لصلاح الذي فاز بلقبي أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي باستفتائي اللاعبين والنقاد بالإضافة لفوزه بلقب أفضل لاعب في قارة إفريقيا بعد قيادته المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم لروسيا الصيف المقبل.
وفاز الظهير الأيمن ترينت أليكساندر أرنولد بجائزة أفضل لاعب شاب للفريق.
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