شاهد: كيم يستقبل بومبيو بالابتسامات ويفرج عن الامريكيين الثلاثة

بث تلفزيون الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية مشاهد وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو واستقباله في المطار من قبل مجموعة من المسؤولين الكوريين، وبث أيضاً مشاهد لاستقباله من قبل رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون والاجتماع الذي تلاه، بالإضافة إلى مشاهد توديعه من قبل جونغ أون حين غادر.
ونشر ترامب على حسابه الرسمي على تويتر مقطعا مصورا لاستقباله الأسرى الأمريكيين الثلاثة معلقاً "بالنيابة عن الشعب الأمريكي، مرحباً بكم في الوطن".
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وكان وزير الخارجية الأمريكي مايم بومبيو قد وصل على كوريا الشمالية أمس الأربعاء لإجراء محادثات مع سلطات بيونغ يانغ بشأن إطلاق سراح السجناء الأمريكيين الثلاثة بالإضافة إلى تحضير القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون. وأفرجت بيونغ يانغ عن الأمريكيين الثلاثة وهم كيم دونج تشول وكيم سانغ-دوك، المعروف أيضا باسم توني كيم، وكيم هاك-سونغ، وسلمتهم لبومبيو في بيونغ يانغ، مما يزيل عقبة كبيرة أمام قمة غير مسبوقة تعقد بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.