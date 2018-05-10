روسيا: الدفاع السوري أسقط نصف الصواريخ الإسرائيلية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع يوم الخميس إن سوريا أسقطت أكثر من نصف الصواريخ التي أطلقتها عليها إسرائيل خلال ليل الأربعاء.
كانت إسرائيل قالت إن القوات الإيرانية في سوريا نفذت هجوما صاروخيا على قواعد عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان في وقت مبكر يوم الخميس مما دفع إسرائيل لشن واحد من أعنف الضربات الصاروخية على سوريا منذ بدء النزاع هناك في عام 2011.
المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي المقدم جوناثان كونريكوسإن قال للصحفيين إن إسرائيل أخطرت روسيا قبل الضربات التي نفذتها يوم الخميس على عدة أهداف في سوريا.
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واتهمت إسرائيل الجنرال قاسم سليماني الذي يقود الذراع المسؤولة عن العمليات الخارجية التابعة للحرس الثوري الإيراني بتدبير هجوم صاروخي يوم الخميس على قواعد للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان من داخل سوريا.
ويمثل الهجوم على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل المرة الأولى التي تقصف فيها قوات إيرانية إسرائيل من سوريا حيث تنتشر بالإضافة إلى فصائل شيعية مدعومة من طهران لدعم الرئيس بشار الأسد في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
المصدر: رويترز