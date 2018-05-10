قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى مدينة سوتشي الروسية الواقعة على البحر الأسود الخميس للمشاركة في مباراة الهوكي. وظهر بوتين بملابس الهوكي وهو يداعب الإطار رفقة فريقه.
شاهد: بوتين لاعب الهوكي المخضرم
شاهد: بوتين لاعب الهوكي المخضرم
بوتين اغتنم فرصة تواجده في سوتشي لتسليم جوائز الفريق الفائز في دوري الأبطال الذي فاز به فريق "فلاغمان" من منطقة لينينغراد.
كما زار الرئيس الروسي معسكر تدريب الهوكي في مركز سيريوس التعليمي في سوتشي الذي بني بمبادرة منه.
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