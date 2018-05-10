الصومال: رجم سيدة حتى الموت بسبب جمعها بين 11 زوجا

قام متشددون من حركة الشباب الإسلامية المتطرفة في الصومال برجم سيدة حتى الموت على خلفية اتهامها بتعدد الأزواج. الواقعة حدثت في بلدة سبلالي بإقليم شبيلي السفلي حيث حضر العشرات ليشهدوا رجم السيدة شكرية عبد الله ورسامي التي تبلغ من العمر 30 عاما، والتي اتهمتها الحركة بالجمع بين 11 زوجًا. وقال شهود عيان من بلدة سبلالي الجنوبية إن "شكرية دفنت في الأرض حتى العنق ورجمت بالحجارة حتى الموت على أيدي مقاتلي حركة الشباب".

وأشار محمد أبو عثمان، حاكم إقليم شبيلي السفلي من حركة الشباب إلى أنّ شكرية عبد الله ورسامي مثلت أمام المحكمة مع 9 من أزواجها منهم زوجها الشرعي، وقد أكد كل منهم أنها زوجته.