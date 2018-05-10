قال الاتحاد الدولي للسيارات الخميس إن تغيير قواعد الانسيابية من المتوقع أن يجعل سيارات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 أبطأ بمعدل ثانية ونصف في اللفة خلال 2019.
تغييرات جديدة على سيارات الفورمولا 1 ستبطئ السباقات الموسم المقبل
تغييرات جديدة على سيارات الفورمولا 1 ستبطئ السباقات الموسم المقبل
وقال نيكولاس تومبازيس مدير القطاع التقني بالاتحاد الدولي للسيارات على هامش سباق جائزة اسبانيا الكبرى إن الأداء في السباقات سيتأثر بالتأكيد.
وأضاف كبير المصممين في فيراري سابقا للصحفيين "نتوقع أن تغيير القواعد سيجعل الأداء ينخفض إلى النصف أو الثلث تقريبا لذا نتوقع خسارة نحو ثانية ونصف".
وتابع "لكن من الصعب نسبيا توقع حجم التطور لدى الفرق بالضبط".
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وأعلن الاتحاد الدولي هذا الشهر عن تعديلات في الجناحين الأمامي والخلفي للسيارة وكذلك المكابح الأمامية في الموسم المقبل ليصبح من الأسهل على السيارات ملاحقة بعضها وزيادة القدرة على تجاوز المنافسين.
وتأتي الإجراءات بعد أبحاث أجرتها معظم الفرق ونالت دعما من شركة ليبرتي ميديا المالكة للحقوق التجارية للبطولة.