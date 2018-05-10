شاهد.. ترامب يستقبل ثلاثة أمريكيين أطلق سراحهم من كوريا الشمالية

هبطت طائرة تقل ثلاثة أمريكيين أفرجت كوريا الشمالية عنهم، في قاعدة عسكرية قرب واشنطن صباح اليوم الخميس حيث استقبلهم الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.
وأفرجت بيونغ يانغ عن الأمريكيين الثلاثة وهم كيم دونج تشول وكيم سانغ-دوك، المعروف أيضا باسم توني كيم، وكيم هاك-سونغ، وسلمتهم لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيونغ يانغ أمس الأربعاء، مما يزيل عقبة كبيرة أمام قمة غير مسبوقة تعقد بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
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وصعد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا إلى الطائرة بعد هبوطها في قاعدة أندروز المشتركة، وهي قاعدة عسكرية خارج واشنطن، في الساعة 2:40 صباحا بالتوقيت المحلي (06:40 بتوقيت جرينتش).
وكان مصير الرجال الثلاثة وهم أمريكيون من أصل كوري من بين عدد من القضايا الحساسة في التحضير لأول لقاء على الإطلاق بين زعيمين للولايات المتحدة وكوريا الشمالية والمزمع في أواخر مايو أيار أو مطلع يونيو حزيران. وتقول وسائل إعلام رسمية بكوريا الشمالية إن السلطات احتجزتهم إما بتهمة التخريب أو ارتكاب “أعمال عدائية” ضد الحكومة.
المصدر: رويترز