قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن الشرطة اعتقلت يوم الخميس 65 شخصا في عملية استهدفت أفرادا من القوات الجوية قالت إن لهم صلات برجل دين مقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة عام 2016.
اعتقال العشرات من أفراد القوات الجوية في تركيا
اعتقال العشرات من أفراد القوات الجوية في تركيا
وقال الادعاء إنه أصدر أوامر اعتقال استهدفت 96 شخصا منهم 91 من أفراد القوات الجوية ومازالت الشرطة تبحث عن باقي المطلوبين في عملية تتركز في مدينة أزمير في غرب البلاد وامتدت في 15 إقليما.
وتردد ان المشتبه فيهم لهم صلة برجل الدين فتح الله غولن الذي تتهم أنقرة شبكته بتدبير محاولة الانقلاب التي قتل فيها 250 شخصا. وينفي كولن أي صلة له بالانقلاب.
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وفي عملية منفصلة قالت وكالة الأناضول إن ممثل ادعاء في أنقرة أصدر يوم الخميس أوامر اعتقال شملت 93 موظفا في مركز تعليمي خاص كانت السلطات أغلقته في السابق للاشتباه في صلته بشبكة غولن.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس آذار إن السلطات التركية اعتقلت 160 ألف شخص وعزلت عددا مماثلا من العاملين بالحكومة والقطاع العام منذ محاولة الانقلاب.
ومن بين المعتقلين وجه الادعاء اتهامات رسمية إلى 50 ألفا ظلوا في السجون أثناء محاكماتهم.
وانتقد حلفاء تركيا الغربيون الحملة. ويتهم المنتقدون الرئيس رجب طيب إردوغان باستخدام محاولة الانقلاب ذريعة لسحق معارضيه. وتقول تركيا إن الإجراءات ضرورية لمواجهة تهديدات للأمن القومي.