أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2018 الذي تضمن إدراج تسعة كيانات وأفراد إيرانيين في القائمة المعتمدة في أبوظبي المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.
الإمارات المتحدة تدرج تسعة أفراد وكيانات على قائمة داعمي الإرهاب
الإمارات المتحدة تدرج تسعة أفراد وكيانات على قائمة داعمي الإرهاب
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ويأتي القرار كما جاء في نصه "ضمن حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.. قد تم إدراج الأفراد والكيانات ضمن القائمة لكونها قامت بشراء ونقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة عن طريق إخفاء الغرض الذي تم من أجله الحصول على الدولارات.
وقد تم إدراج الكيانات والأفراد الإيرانيين ضمن القائمة نتيجة تعاون وثيق بين دولة الإمارات المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية التي أدرجت ذات الأفراد والكيانات في قائمتها.
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وأشاد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بجهود الإمارات العربية وتعاونها الوثيق في هذا الشأن، مؤكدا على ضرورة أن تتنبه جميع دول العالم من جهود إيران لاستغلال المؤسسات المالية للدول الأخرى لتبادل العملات وتمويل الجهات الإرهابية الفاعلة في الحرس الثوري الإيراني.