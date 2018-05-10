بريطانيا تصل لتسوية مع قائد فصيل ليبي أختطفه جواسيس بريطانيون وسلموه إلى طرابلس

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن لندن توصلت لتسوية مع عبد الحكيم بلحاج الذي كان قائدا لفصيل ليبي ويقول إنه عانى لسنوات من التعذيب خلال حكم معمر القذافي بعد أن سلمه جواسيس بريطانيون وأمريكيون لليبيا.

ويقول بلحاج، الذي قاد جماعة إسلامية ساعدت في الإطاحة بالقذافي في 2011 وأصبح الآن سياسيا، إن عملاء بالمخابرات المركزية الأمريكية اختطفوه وزوجته الحبلى آنذاك فاطمة في تايلاند عام 2004، ثم نقلوهما بشكل غير قانوني إلى طرابلس بمساعدة جواسيس بريطانيين.