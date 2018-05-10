لم يثن الهجوم الدموي الذي تعرضت له سيدة من زيمبابوي على يد تمساح عن إقامة حفل زواجها على خطيبها البريطاني بعد خمسة أيام من الحادث.
زواج امرأة بعد أيام من التهام تمساح ذراعها
زواج امرأة بعد أيام من التهام تمساح ذراعها
وتعرضت زانيلى ندولفو (25 سنة) يوم 30 أبريل/نيسان الماضي لهجوم من تمساح ثقب قاربها المطاطي خلال رحلة للتجديف بنهر شمالي زيمبابوي.
وهاجم التمساح ندلوفو متسبباً بجراح خطيرة بذراعها مما اضطر الأطباء لبتره حتى المرفق خشية من تفاقم الجرح أو تلوثه.
وبالرغم من هذا الحادث الأليم الذي يمكن أن يغير منة"قدر" العديد من البشر حال تعرضهم لمثله، إلا أن ندلوفو وخطيبها جيمي فوكس قررا المضي قدماً في مشروع زواجهما بعد وقوع الحادث بعدة أيام.
وقالت ندلوفو لوكالة رويترز إنها لم تر أي داعِ لإلغاء حفل الزواج الذي أقيم بحضور عدد من أقاربها وأصدقائها المقربين.
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