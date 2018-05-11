1500 خبير يلتقون في الصين لتطوير "روبوتات" تحاكي خبرات البشر

انطلقت أمس الخميس 10 مايو-أيار 2018 في مدينة يوياو في الصين، القمة الصينية الخامسة للروبوتات، حيث تستضيف التظاهرة أكبر شركات الذكاء الصناعي لتعرض ما تمّ التوصل إليه في هذا المجال، في مساعٍ حثيثة للربط بين الذكاء الصناعي وعالم صناعة الروبوتات.

أكثر من 1500 خبير من 18 دولة يشاركون في القمة، والتي تحمل عنوان "تناغم المعرفة والتطبيق، والدمج بين الذكاء الصناعي والروبوتات".

روبوتات على شكل كلب

وعلى هامش القمة يتبادل هؤلاء الخبراء آراءهم وخبراتهم في هذا المجال، وما توصلوا إليه من نتائج واختراعات، في سبيل خلق نقلة نوعية في عالم الروبوتات.

ليو جنيتشانغ، الباحث في مركز أبحاث التكنولوجية والتنمية، التابع لوزارة العلوم والتقنية قال: "لا تستطيع الروبوتات أن تقف عند حاجات الناس كلها بشكل عام، نأمل أن تتطور أكثر، وأن تصبح أكثر ملاءمة لتطلعاتنا".

ويضيف: "لدينا المؤتمر العالمي للروبوتات الذي ينعقد في بكين، والقمة الصينية للروبوتات، كلا الحدثين أحدهما في شمال البلاد والآخر في جنوبها، وكلاهما يدعمان بعضهما البعض، من خلال الأهداف المشتركة نحو تطوير الروبوتات".