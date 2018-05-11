عثرت الشرطة الاسترالية على سبع جثث يوم الجمعة بينها أربعة أطفال في بلدة ريفية بمنطقة مارجريت ريفر وقالت إنهم قتلوا بأسلحة نارية.
جريمة بشعة تهز أستراليا ضحاياها سبعة أشخاص بينهم أربعة أطفال
جريمة بشعة تهز أستراليا ضحاياها سبعة أشخاص بينهم أربعة أطفال
وقال مفوض شرطة ولاية استراليا الغربية كريس دوسون في مؤتمر صحفي إنه تم العثور على أربعة أطفال وثلاثة بالغين في منزل في اوسمينجتون أو بالقرب منها. وتم العثور على أسلحة نارية في موقع الحادث، وعلق أن الجثث تحمل آثار طلقات.
دوسون أوضح للصحافيين بأن أثنتين من الجثث كانتا خارج مبنى المنزل والخمسة الباقية داخله، وقال "لا أستطيع سوى أن أصف الوضع بأنه مروع"، وأضاف "ليست لدينا معلومات تثير القلق بشأن السلامة العامة في هذه المرحلة".
وقال دوسون "الشرطة ذهبت إلى المنزل على أثر تلقي اتصال هاتفي سجلناه". وامتنع عن التعليق على هوية المتصل.
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