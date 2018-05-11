قالت إيران يوم الجمعة إنها طلبت من شركة ايرباص الأوروبية إعلان ما إذا كانت ستمضي قدما في صفقة الطائرات التي أبرمتها مع إيران بعدما سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران.
ايرباص تحسم قرارها حول بيع طائرات لطهران قريباً
ايرباص تحسم قرارها حول بيع طائرات لطهران قريباً
وأبلغ أصغر فخرية كاشان كبير مستشاري وزير الطرق وبناء المدن وكالة فارس شبه الرسمية قائلا "ايرباص ستعلن قرارها في الأيام المقبلة... أيران لم تدفع أي مبالغ تحت الحساب لشركات الطيران عن التسليمات المستقبلية".
وفي الثامن من مايو أيار، سحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاق عام 2015 مع إيران مما أثار مخاوف من نشوب صراع في الشرق الأوسط، وهو ما أزعج الحلفاء الأوروبيين وخلق ضبابية بشأن إمدادات النفط العالمية.
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