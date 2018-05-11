اكتشاف جثة حصان تعود لفترة ما قبل الميلاد في بومبي الإيطالية
اكتشف علماء آثار جثة حصان في قرية بومبي الإيطالية، بقي سرجه المصنوع من البرونز والحديد بحالته الطبيعية.
وقام العلماء بوضع طبقة من الجبس عليه للحفاظ على حالته، وتوقعوا أن تعود ملكية هذا الحصان لإحدى العائلات الثرية بسبب حجمه الكبير.
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واكتشفت جثة الحصان بالقرب من حديقة بومبي الأثرية، في منطقة سيفيتا غيوليانا، من خلال أعمال تنقيب غير قانونية قام بها لصوص المقابر، واكتشفتها شرطة المدينة.
يذكر أن هذه المدينة كانت قد دفنت بعد ثورة بركان فيسوفيوس سنة 79 قبل الميلاد.