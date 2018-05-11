بينما تمضي الصين قدماً في تربية أكبر قطيع للخنازير بالعالم، أصبح البحث عن مساحات لإقامة مزارع حيوانية مأزقا يؤرق الكثير من القائمين على صناعة الثروة الحيوانية بالبلاد.
شاهد: فنادق للخنازير في الصين
شاهد: فنادق للخنازير في الصين
وتسعى إحدى شركات تربية الخنازير الصينية للتغلب على تلك المعضلة عبر إنشاء عدة مزارع رأسية ترتفع لثلاثة عشر طابقاً وذلك لتوفير المساحة على الرغم من ارتفاع تكلفة إقامتها مقارنة بالمزارع الأفقية.
وقامت شركة غوانجي يانغجيانغ الخاصة ببناء ما يسمي بفنادق الخنازير، حيث يتم الحفاظ على الخنازير وتربيتها بعدة طوابق مزودة بوسائل عالية التقنية لتتسع لأكثر من 30 ألف خنزير.
وقال القائمون على المشروع إن تلك الفنادق تقلل من مخاطر إصابة الخنازير بالأمراض وذلك لفصل كل طابق بالفندق عن الآخر وبقاء العمال كل منهم بطابقه الخاص مما يخلق نوعاً من أنواع الحجر الطبي لكل طابق بالبناء.
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كذلك صُمم نظام التهوية بالمبنى لمنع تدوير الهواء بين الطوابق المختلفة حيث يدخل الهواء المبنى عبر قنوات أرضية ويخرج ويتم نشره بعيداً عن المباني المحيطة عبر مراوح ذات ضغط عالي متصلة بمدخنة المبنى المركزية.
ويتم إبقاء الخنازير بطوابق مختلفة طبقاً لمرحلة تربيتها، حيث تستخدم المصاعد لنقل الخنازير حديثة المولد لأعلى طابق بالفندق ثم يتم نقلها إلى الطوابق الأخرى تباعاَ.
وانتقد بعض الخبراء تصميم المزرعة الرأسي، فقال جو شيوي من شركة بايبستون تشاينا إن إبقاء الخنازير تحت سقف واحد يساعد على تطوير الأمراض كما قد تؤدي المدخنة إلى نشر الأمراض المحتملة لمناطق بعيدة عن الفندق.