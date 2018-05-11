مُنع تلفزيون مانغو الصيني من بث مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" بعد فرضه رقابة على بعض العروض.
رقصة رومانسية بين رجلين تتسبب في منع محطة صينية من تغطية مسابقة "يوروفيجن"
رقصة رومانسية بين رجلين تتسبب في منع محطة صينية من تغطية مسابقة "يوروفيجن"
وقامت المحطة باقتطاع مشاهد عرض الإيرلندي رايان أوشوغوني خلال مرحلة التصفيات نصف النهائية. ويظهر في العرض شابان يرقصان سويا برومانسية، كما اقتطعت المحطة الصينية عرض الألبانية أوجنت بوشبيبا بسبب وشوم على جسدها ربما أقلقت المنتحين الصينيين بعد حملة شنتها الحكومة.
وأكد الاتحاد الأوروبي للإذاعة في بيان أن هذا السلوك لا يتماشى مع قيمه وأنه فخور بالاحتفال بالتنوع والاختلاف عبر الموسيقى.
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