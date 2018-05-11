الصحة العالمية تطلق حملة تطعيم ضد الكوليرا في اليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية إطلاق حملة تطعيم ضد مرض الكوليرا في اليمن في الفترة ما بين 6 و 15 أيار-مايو الجاري.
وتتم الحملة بالتعاون مع الحكومة اليمنية ومنظمة اليونيسيف وتهدف لاحتواء الوباء وتحصين أكثر من أربعة ملايين يمني ضد المرض في المناطق المعرضة للخطر، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن المرض وتحسين مستوى الخدمات الصحية والصرف الصحي.
وأكدت ممثلة اليونيسيف في اليمن ميرتسيكيل ريلانيو أن الأطفال هم الأكثر تضرراً في هذه الحرب في ظل انتشار الأوبئة وتدهور الأوضاع الصحية وسوء التغذية.
ويعود انتشار الوباء في اليمن إلى تردّي الخدمات الصحية والطبية في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الحوثيين المتحالفين مع إيران والتحالف العربي بقيادة السعودية، حيث أدى الصراع إلى سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل وتشريد ما يقارب المليونين.
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