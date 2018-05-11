شاهد: رولس رويس تكشف عن أول سيارة SUV في تاريخها

إلى وقت قريب كانت "رنج روفر" تعد أقوى سيارات "كل التضاريس"، ولكن هذه الميزة سيحظى بها من هنا فصاعدا نموج "كولينان" لسيارة رولس رويس رباعية الدفع بهيكلها المرتفع، لتكون أول سيارة SUV ترفيهية من نوعها، للمصنع المتمتع بأعلى سمعة للفخامة في أعلى مستوياتها.

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ولا تعد "كولينان" أول سيارة فارهة رباعية الدفع فقط، بل هي المرة الأولى التي تصنع فيها رولس رويس سيارة هاتشباغ أو سيارة بباب خلفي من هذا الصنف من ثلاثة أقسام ، كما تحتوي على جناح مسرحي ووحدة ترفيه.

وتبلغ قوة محرك السياة أكثر من 560 حصانا وهي مجهزة بنظام توجيه لجميع العجلات، ويمكن أن تصل سرعة هذه السيارة إلى 250 كلم/الساعة

وقد اختارت رولس رويس أن يكون اسم أول سيارة رباعية الدفع لها مستوحى من اسم ماسة من 3.106 قيراط أي حوالي 621 غرام، اكتشفت خلال السنوات الأولى للقرن العشرين في منجم يعود لتوماس كولينان، يقع على بعد عشرات الكيلومترات من بريتوريا في أفريقيا الجنوبية. وتملك الملكة إليزابيت الحجر الكريم الذي يعد أكبر ماسة في العالم ويعرض اليوم بين جواهر التاج البريطاني في برج لندن. وقد نحتت الماسة الكبيرة إلى أكثر من مائة حجر، منها تسع ماسات كبرى أطلقت عليها أسماء من كولينان1 إلى كولينان9.