قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم الخميس إن مصر رفعت أسعار تذاكر شبكة مترو الأنفاق في القاهرة بما يصل إلى 250 في المئة على أن يبدأ سريان الزيادة من صباح الجمعة.
في أحدث إجراء للتقشف .. مصر ترفع أسعار تذاكر المترو بنسبة تصل إلى 250%
في أحدث إجراء للتقشف .. مصر ترفع أسعار تذاكر المترو بنسبة تصل إلى 250%
وهذه هي الزيادة الثانية في أسعار تذاكر المترو في أقل من عام.
ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة النقل قوله إن سعر تذكرة مترو الأنفاق سيبلغ ثلاثة جنيهات (17 سنتا أمريكيا) لعدد تسع محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة.
وحتى الآن فإن شبكة مترو الانفاق تعمل بنظام التذكرة الموحدة وهي جنيهان.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تمضي فيه مصر قدما في إجراءات تقشفية مرتبطة باتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار تم توقيعها في أواخر عام 2016. وتتضمن تلك الإجراءات تخفيضات في دعم الطاقة وزيادات في الضرائب بهدف كبح العجز في ميزانية الدولة واجتذاب المستثمرين الأجانب الذين أحجموا عن الاستثمار في مصر في أعقاب انتفاضة 2011.
ونقلت الوكالة عن البيان قوله إن هذا الإجراء "يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الانفاق".
وقال البيان إنه لم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الحاجات الخاصة وكبار السن.
كانت الحكومة قد أثارت غضب الكثير من المصريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو في يوليو تموز 2017.
وقالت الوكالة إن الزيادة تأتي بينما تعاني شبكة المترو من خسائر متراكمة وصلت إلى 618.6 مليون جنيه.
(الدولار= 17.65 جنيه مصري)
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المصدر: رويترز