وزير: الحلفاء الأوروبيون يضعون خططا لتعزيز سيادتهم الاقتصادية

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الجمعة، إن فرنسا تعتزم إلى جانب حلفائها الأوروبيين تقديم مقترحات للمفوضية الأوروبية، تهدف إلى تعزيز قدرة أوروبا على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية.
وقال لومير للصحفيين، فيما يتعلق برد فعل أوروبا على العقوبات الأمريكية على إيران: “هناك إدراك بين كل الدول الأوروبية بأننا لا نستطيع المواصلة في الاتجاه الذي نسير فيه اليوم، والذي نخضع فيه للقرارات الأمريكية”.
وأضاف أن أوروبا تحتاج لتشديد القواعد التي ترجع إلى عام 1996، وقال: “فرنسا وشركاء أوروبيون آخرون يأملون في طرح مقترحات على المفوضية الأوروبية في هذا الصدد”.
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حلفاء أوروبيون مستاؤون
كما يسعى حلفاء أوروبيون مستاؤون لإنقاذ اتفاق نووي دولي مع إيران، بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بانسحاب بلاده من الاتفاق التاريخي.
من جانبه، أعلن ترامب، الثلاثاء، أنه سيعيد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على إيران، من أجل تقويض ما وصفه بأنه "اتفاق مروع أحادي ما كان يتعين على الإطلاق إبرامه".
وقال يوم الأربعاء، إن إيران سوف تتفاوض أو "سيحدث شيئا ما"، ولم يتضح بعد ما هي الإجراءات التي كان يشير إليها.
وقال البيت الأبيض لاحقا، إن ترامب يعد لفرض عقوبات جديدة على إيران، ربما في الأسبوع القادم على أقرب تقدير. ولم يذكر تفاصيل.