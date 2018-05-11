قام المئات من الطلاب الجامعيين الفرنسيين المتظاهرين يوم الجمعة بإقامة حاجز بشري لمنع طلاب آخرين من حضور اختبارات نهاية الفصل الدراسي بالقطب الجامعي لبلدية أركوي بجنوب العاصمة باريس.
طلاب متظاهرون يمنعون آخرين من دخول اختبارات نهاية الفصل الدراسي بفرنسا
طلاب متظاهرون يمنعون آخرين من دخول اختبارات نهاية الفصل الدراسي بفرنسا
وتدخلت الشرطة المحلية وأطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين عن الطلبة المتجهين لإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي.
ويتظاهر الآلاف من الطلاب عبر عدة مدن فرنسية منذ عدة أسابيع اعتراضاً على خطط الحكومة التي تتبني نظاماً جديداً لقبول المتقدمين للجامعات يعطي أولوية للمتفوقين دراسياً عوضاً عن النظام الحالي الذي يتيح فرص متساوية لكافة الراغبين في الالتحاق بالجامعات.
وقامت مجموعات من الطلاب بالاعتصام داخل مبنى جامعي نهاية الشهر الماضي بباريس للاعتراض على النظام الجديد المعروف بنظام الاختيار، كذلك أعلن المعتصمون عن تضامنهم مع إضراب عمال السكك الحديدية ضد خطط الحكومة لخصخصة خدمات السكك الحديدية الفرنسية.
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