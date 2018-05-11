مدينة ليون الفرنسية ترقص على أنغام الموسيقى الالكترونية

يعد مهرجان " ليالي الموسيقى" في مدينة ليون الفرنسية من أهم الأحداث الموسيقية في أوروبا للاحتفال بكل أنماط الموسيقى الإلكترونية. في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة الفرنسية، تُعزف موسيقى من جميع أنحاء العالم ليلا ونهارا.

"انتشر صدى الموسيقى الالكترونية منذ أواخر السبعينيات، في "ليالي الموسيقى" التقينا بأحد مؤسسيها " دويتش أميريكانيش فريوندشافت - فرقة الصداقة الألمانية - الأمريكية .لاحظت أن هذا المهرجان قد فهم حقاً أن هذه الموسيقى لا تقتصر على الرجال، هناك نساء ايضاً يقفن على المسرح"، يقول مراسلنا فولفجانج سبيندلر.

دويتش أميريكانيش فريوندشافت، من مدينة دوسلدورف الألمانية، من بين أكثر الفنانين المؤثرين في الموسيقى الالكترونية في الثمانينيات. خلقت موسيقاها الاستفزازية وكلماتها بالألمانية طابعاً جديداً.