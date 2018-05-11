طلب من موظفات أحد المطاعم في أيسلندا أن يلبسن تنانير بدلا من السراويل. وقالت "إيفلينغ"، وهي إحدى أكبر النقابات العمالية في البلاد، إن عديد العاملات في مقاهي " هارد روك" في ريكيافيك اشتكين بعد أن تم إعلامهن بالتغييرات.
مقاهي "هارد روك" تطلب من السيدات ارتداء التنانير بدلا من السراويل
مقاهي "هارد روك" تطلب من السيدات ارتداء التنانير بدلا من السراويل
وقال ممثل النقابة ليفور غونارسون إن الموظفات تم إعلامهن شفاهيا بالتعليمات الجديدة، في إطار السياسة العامة للشركة.
وأوضح غونارسون أن الموظفات كان يسمح لهن في السابق بارتداء التنانير وكذلك السراويل مثل زملائهن الذكور، قائلا "إن النقابة تكافح مختلف أشكال اللامساواة في سوق العمل، وإنها تتعامل مع مختلف الشكاوى المتعلقة بالتمييز بكل جدية.
وتحتل أيسلندا أفضل ترتيب عالميا، من حيث المساواة بين الجنسين، وفق مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للعام الماضي.
وقد اتصلت يورونيوز بالمدير العام للمطعم المذكور، ولكنه لم يجب على طلب الإدلاء بتعليق في هذا الخصوص.
وقد راسلت النقابة المطاعم التابعة لسلسلة "هارد روك"، وهي تنتظر ردا، قبل أن تقرر بشأن الخطوات المقبلة الواجب اتخاذها.
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