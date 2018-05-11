زوجة "وحش هوليوود" تتحدث لأول مرة منذ الكشف عن فضائحه الجنسية

في أول حديث صحفي لها منذ ظهور اتهامات التحرش الجنسية لزوجها المنتج السينمائي هارفي واينستين، قالت مصممة الأزياء البريطانية جورجينا تشابمان إنها لم تشك قط في سلوك زوجها حتى بدأت الأخبار تتواتر بشأن تحرشه بالعديد من الممثلات بهوليوود.

واتهم عدد من كبار الممثلات بهوليوود الصيف الماضي رجل هوليوود النافذ بالتحرش بهن وهو ما أدى لزلزال هز عرش صناعة السينما الأمريكية بل وامتد لنقاشات دولية حول قضايا الذكورية بالولايات المتحدة والمجتمعات الغربية بشكل عام.

وقالت تشابمان لمجلة فوغ الأمريكية إنها لم تتمكن من الحديث عن الأمر لدخولها في حالة من الصدمة الممزوجة بالحزن والذهول منذ ظهور أنباء عن تحرش زوجها بممثلات.

وأضافت: "لقد كنت في غاية السعادة وكان لدي ما ظننت أنه زواج سعيد جدا... لقد كنت في غاية السذاجة".

وأعلنت تشابمان عن انفصالها عن واينستين في غضون أيام من ظهور أول اتهام له بالتحرش الجنسي بيوليو-تموز الماضي.

وتزوجت تشابمان بواينستين عام 2007 وأنجبا طفلين بعمر السابعة والخامسة.

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صدمة مستمرة

وقالت تشابمان إن مرور حوالي سبعة أشهر على إزاحة الستار عن الاتهامات ضد زوجها لم يهوّن من واقع الأمر شيئاً.

واستطردت أثناء انهيارها من البكاء خلال الحديث مع فوغ: "أعاني من لحظات من الغضب. لحظات من الارتباك. لحظات من الجحود. وفي لحظات أخري أبكي من أجل أولادي. كيف ستصير حياتهم وماذا سيقول لهم الناس؟ لا أستطيع تحمل كل هذا ضدهم".

وأدت الاتهامات الموجهة إلى واينستين إلى استقواء العديد من النساء اللاتي قررن التحدث عن تجارب تحرش جنسي تعرضن لها في سواء في المجال الفني أو بمجالات أخرى حتى تصدر النقاش واجهة حفل جوائز الأوسكار وحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي لعام 2018.

كذلك انتشرت الاتهامات بالتحرش لتطارد نجوماً آخرين بهوليوود ككيفن سبيسي وجيمس فرانكو وكيسي أفليك.