إنذار من غاز سام جراء بركان كيلاويا في هاواي

حذرت السلطات السكان في جزيرة هاواي الكبيرة من ارتفاع مستويات الغاز السام المنبعث من الشقوق التي تنضح منها الحمم البركانية، بينما قال علماء جيولوجيا إن مناطق جديدة شرقي بركان كيلاويا قد تكون مهددة بانفجار صخور منصهرة من الأرض.
وأرسلت سلطات مقاطعة هاواي رسالة نصية إلى سكان الطرف الجنوبي الشرقي من الجزيرة تحذرهم من تغير اتجاه الرياح التي قد تصاحبها مستويات مرتفعة من غاز ثاني أكسيد الكبريت الذي قد يكون قاتلا إذا جرى استنشاقه بكميات كبيرة.
وحذر حاكم هاواي من أنه قد تكون هناك حاجة لعمليات إخلاء جماعية في ظل حدوث المزيد من الشقوق في الأرض مما أدى لتدفق الحمم والغاز نحو المناطق السكنية شبه الريفية على الجانب الشرقي من كيلاويا والذي يعد من أنشط البراكين في العالم.
شاهد المزيد على يورونيوز:
وخلال اجتماع عقد في المساء مع أفراد من المجتمع المحلي قال ستيفن برانتلي المسؤول في مرصد براكين هاواي التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه على الرغم من عدم حدوث أي شقوق جديدة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية كان هناك تصدعات "كبيرة" في الأرض ينبعث منها البخار على مدار اليوم الماضي. وأضاف برانتلي "لأن تدفق الحمم ما زال نشطا والزلازل ما زالت تحدث نعتقد أن هناك فرصة كبيرة لحدوث ثوران جديد على السطح".
وقال خبراء جيولوجيا إن كيلاويا دخل مرحلة جديدة من الثوران لم يشهدها منذ نحو قرن ويمكن أن يقذف صخورا يصل وزنها إلى 12 طنا لمسافة 800 مترK وشظايا في حجم الحصى لمسافة بين 1.8 و3.2 كيلومتر.
وتم أغلاق المنطقة المحيطة بقمة البركان الخاضعة لإدارة خدمة المتنزهات الوطنية أمام الزوار منذ مساء الخميس ولأجل غير مسمى.