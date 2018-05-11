إنذار من غاز سام جراء بركان كيلاويا في هاواي

حذرت السلطات السكان في جزيرة هاواي الكبيرة من ارتفاع مستويات الغاز السام المنبعث من الشقوق التي تنضح منها الحمم البركانية، بينما قال علماء جيولوجيا إن مناطق جديدة شرقي بركان كيلاويا قد تكون مهددة بانفجار صخور منصهرة من الأرض.

وأرسلت سلطات مقاطعة هاواي رسالة نصية إلى سكان الطرف الجنوبي الشرقي من الجزيرة تحذرهم من تغير اتجاه الرياح التي قد تصاحبها مستويات مرتفعة من غاز ثاني أكسيد الكبريت الذي قد يكون قاتلا إذا جرى استنشاقه بكميات كبيرة.