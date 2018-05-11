الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو تدمير أهداف وبطاريات صواريخ سورية

نشر الجيش الإسرائيلي خرائط ومعلومات مفصلة عن نقاط استهدفتها القوات الاسرائيلية داخل الأراضي السورية.
ونشر المتحدث باسم جيش الدفاع الاسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مصور من الجو تظهر فيه لحظة إصابة إحدى الآليات المضادة للطائرات. وعلق أدرعي على الفيديو "لحظة تدمير بطارية الدفاع الجوي السورية التي أطلقت مضادتها باتجاه مقاتلات سلاح الجو الليلة الماضية".
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وبحسب ما أعلن عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان سفرت الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع إيرانية مساء الأربعاء وليل الخميس على عدة مناطق في سوريا عن 23 قتيلاً على الأقل من بينهم 18 أجنبياً.
وقالت إسرائيل إنها هاجمت كل البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا تقريبا يوم الخميس بعد أن أطلقت قوات إيرانية صواريخ على أراض تسيطر عليها إسرائيل للمرة الأولى في أعنف مواجهة عسكرية بين البلدين.
وجاءت المواجهة بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015 بهدف كبح برنامج طهران النووي.
وتساند إيران وفصائل شيعية حليفة لها الرئيس السوري بشار الأسد.