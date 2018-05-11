وزير خارجية إيران قريبا في موسكو

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الجمعة نقلا عن المسؤول في وزارة الخارجية زامير كابولوف قوله إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور موسكو يوم 14 من شهر مايو/ أيار ويلتقي بنظيره الروسي سيرغي لافروف.
لافروف قال يوم الخميس إن الولايات المتحدة يجب ألا تمارس أي ضغوط على شركاء إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني. وذلك بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي أن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران الذي وقع عام 2015، وتهديده بوضع عقوبات جديدة على طهران لضمان منعها من تطوير أسلحة نووية.
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بينما نقلت وكالات إعلام روسية عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو ملتزمة بقوة بمواصلة توطيد أواصر روابطها مع إيران رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي وفرض عقوبات جديدة على طهران.