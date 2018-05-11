إيران تندد بالضربات الإسرائيلية وتؤيد حق سوريا بالدفاع عن نفسها

نقل التلفزيون الإيراني عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها يوم الجمعة إن طهران تؤيد حق سوريا في الدفاع عن نفسها في مواجهة عدوان إسرائيل، واتهمت المجتمع الدولي بالتزام الصمت إزاء الهجمات الإسرائيلية على سوريا والتي تعتبر الحليف الرئيسي لطهران في المنطقة.
ونسب التلفزيون للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي القول "تدين إيران بشدة... هجمات (إسرائيل) على سوريا. صمت المجتمع الدولي يشجع العدوان الإسرائيلي. لسوريا كل الحق في الدفاع عن نفسها".
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وقالت إسرائيل إنها هاجمت كل البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا تقريبا يوم الخميس بعد أن أطلقت قوات إيرانية صواريخ على أراض تسيطر عليها إسرائيل للمرة الأولى في أعنف مواجهة عسكرية بين البلدين. حيث جاءت المواجهة بعد يومين فقط من إعلان الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015 بهدف كبح برنامج طهران النووي.
وإيران التي ترفض الاعتراف بإسرائيل منذ ثورتها الإسلامية عام 1979 تساند حالياً الرئيس السوري بشار الأسد عن طريق فصائل شيعية حليفة لها.