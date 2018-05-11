بعد التحرر من سيطرة داعش.. العراقيون ينتخبون برلمانهم

بعد سنوات من الحرب وسيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة من العراق، سيحظى العراقيون بفرصة للتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة غداً السبت 12 مايو-أيار 2018، انتخابات وصفها مراقبون بأنها حاسمة كونها ستحدد الخارطة السياسية المقبلة للعراق.

ويعلق العراقيون آمالا كثيرة عليها، كونها ستحدد شكل المساعي التي ستبذل لعلاج الانقسامات العميقة في البلاد وربما تحدث تحولا في توازنات القوى الإقليمية.

وتخوض الجماعات الطائفية والعرقية الثلاث الرئيسية في العراق، وهي الأغلبية الشيعية العربية والأقلية السنية العربية والأكراد، صراعا منذ عشرات السنين وما‭ ‬زالت الانقسامات الطائفية متأججة بعد مرور 15 عاما على سقوط حكم صدام حسين.