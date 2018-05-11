حكومة جديدة وشيكة في إيطاليا، بانتظار الاتفاق على رئيسها

أشارت مصادر إعلامية إلى أن حركة "خمس نجوم"، ورابطة الشمال اليميني اتخذتا خطوات مهمة لتشكيل الحكومة، بعد أكثر من شهرين من الانتخابات العامة الإيطالية. عبر صياغة "عقد" يتضمن نقاط برنامج تلتزم بتنفيذه حكومة الائتلاف المتوقعة بين الجانبين، وعدم الموافقة على تجاوز سقف عجز الموازنة المفروض من الاتحاد الأوروبي على دوله الأعضاء.

ووفق تلك المصادر، فإن "الاتفاق بين الحزبين، هو احترام هدف 1.5% كنسبة للعجز في الموازنة، وإذا كانت هناك حاجة لتجاوزه، فستتم مناقشة المسألة مع الاتحاد الأوروبي لأنه لا توجد إرادة لفرض القوة ضد الشركاء الأوروبيين".