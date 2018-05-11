حطم زاك بريسكوت رقماً قياسياً غير رسمي حين قطع راكضاً مسافة ميل خلال أربع دقائق و43.2 ثانية فقط، وقام بريسكوت بالركض وهو يمارس لعبة لعبة رمي الكرات والتقاطها، وهي لعبة شهيرة في مجال ألعاب خفة اليد.
شاهد طالب في جامعة ماساتشوستس وهو يحطم الرقم القياسي في رياضة الجوغلنغ
شاهد طالب في جامعة ماساتشوستس وهو يحطم الرقم القياسي في رياضة الجوغلنغ
وقال طالب الأعمال المبتدئ، والذي يسعى للانضمام لجامعة بوسطن بعد إنهائه الدراسة في أكاديمية ماساتشوستس: "إنها عملية تحتاج للتركيز وللإيقاع بشكل رئيسي".
وتعتبر رياضة الجوغلينغ (Joggling) مزيجا من رياضتين هما الركض (Jogging) ولعبة خفة اليد التي تستخدم الكرات الصغيرة (Juggling)، ويستخدم فيها اللاعبون ثلاث أو خمس أو حتى سبع كرات، ويركضون لمسافة قد تصل إلى 5000 متر. يقول بريسكوت "إنها تشبه لحد كبير لعب خفة اليد واقفاً"
شاهد أيضا:
بريسكوت كسر الرقم القياسي السابق بمقدار 0.6 ثانية، وتقول متحدثة باسم موسوعة غينيس للأرقام القياسية إن المنظمة تدرك الانجاز الذي حققه بريسكوت، وإنها تعمل على تحديد ما إذا كان قد تغلب على الرقم القياسي الحالي الذي حدد في عام 1986، ولكن العملية قد تستغرق عدة أشهر.