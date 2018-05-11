محمد صلاح يوجه رسالة إلى ليفربول قبل لقاء الريال

لا يكتفي محمد صلاح مهاجم ليفربول بما حصده من جوائز هذا الموسم لكنه حث فريقه على إنهاء الموسم بتحقيق الفوز في آخر مباريات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم قبل التوجه لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الشهر.

وبعد حصيلة رائعة من 43 هدفا تم تسجيلها في 50 مباراة في كل المسابقات في أول موسم له في الفريق المنتمي لميرسيسايد، حصد المهاجم المصري العديد من الجوائز، من بينها جائزة أفضل لاعب في ليفربول لهذا الموسم والتي حصل عليها يوم الخميس.

ويحتاج ليفربول للتعادل على أرضه أمام (برايتون اند هوف البيون) يوم الأحد، ليضمن إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بالإضافة إلى أنه سيخوض نهائي البطولة أمام ريال مدريد حامل اللقب في كييف في 26 مايو أيار الجاري.