محمد صلاح يوجه رسالة إلى ليفربول قبل لقاء الريال

لا يكتفي محمد صلاح مهاجم ليفربول بما حصده من جوائز هذا الموسم لكنه حث فريقه على إنهاء الموسم بتحقيق الفوز في آخر مباريات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم قبل التوجه لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الشهر.
وبعد حصيلة رائعة من 43 هدفا تم تسجيلها في 50 مباراة في كل المسابقات في أول موسم له في الفريق المنتمي لميرسيسايد، حصد المهاجم المصري العديد من الجوائز، من بينها جائزة أفضل لاعب في ليفربول لهذا الموسم والتي حصل عليها يوم الخميس.
ويحتاج ليفربول للتعادل على أرضه أمام (برايتون اند هوف البيون) يوم الأحد، ليضمن إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بالإضافة إلى أنه سيخوض نهائي البطولة أمام ريال مدريد حامل اللقب في كييف في 26 مايو أيار الجاري.
والفوز في هذه المباراة يمنح ليفربول لقبه الأوروبي السادس في تاريخه، ويضمن له المشاركة في البطولة الموسم المقبل.
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وقال صلاح لموقع ليفربول على الإنترنت "أمضينا موسما جيدا لكل اللاعبين. الآن بلغنا المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا وأمامنا مباراة واحدة في الدوري وعلينا الفوز أو التعادل لنضمن مكانا في دوري الأبطال الموسم المقبل... ولهذا فعلينا أن نخوض المباراتين كما لو انهما نهائيان".
وأضاف "نسعى لضمان التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل ثم نسعى للفوز بنهائي البطولة. سنعلب أمام ريال مدريد بهدف الفوز ولكننا نفكر حاليا في مباراة برايتون. وأمامنا 14 يوما للاستعداد للمباراة".
وأسهم صلاح (25 عاما) مع الجناح ساديو ماني والمهاجم روبرتو فيرمينو في نجاح ليفربول هذا الموسم ويتطلع لدفع الفريق للوصول إلى مستويات جديدة في المستقبل.
وأضاف صلاح لموقع ليفربول ايكو "إنها مجرد البداية. إنه عامي الأول مع ليفربول وهذا ما ينطبق أيضا على بعض اللاعبين الآخرين... أمضينا موسما رائعا... نشعر بالراحة لمشاركتنا الموسم المقبل في دوري الأبطال. وتخطينا فرقا كبيرة في طريقنا للوصول للنهائي هذا الموسم مثل مانشستر سيتي وروما. إنها مجرد البداية بالنسبة لهذا الفريق".
ومن المقرر أن يشارك صلاح أيضا مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم في روسيا هذا العام. وستخوض مصر مباراتها الافتتاحية في إطار المجموعة الأولى أمام أوروجواي في 15 يونيو حزيران المقبل.