شاهد: أهم لقطات الأسبوع دون تعليق

أوروبا
" "في حقيقة الأمر لا يصوت المواطنون على المؤسسات التي يريدونها ، بل يصوتون على المرشحين وأحزابهم السياسية ، وفي العديد من الدول فإن السياسيين الأكثر شهرة هم من يأتون إلى بروكسل وهذا أمر ظاهر للعيان."
دورو فرانتيسكو
مديرالسياسات فوت ووتش يوروب
العالم
" الناخبون تجمعهم فكرة واحدة،فهم مكوّنات اجتماعية ينتابها انطباع أن العولمة هي التي كلّلت مشاريعهم بالإفلاس."
جان ميشيل دي إيلي
أستاذ العلوم السياسية بجامعة بروكسل الحرّة
"تجليات التحدي تكمن في معرفة مدى شراسة موقف الولايات المتحدة في تنفيذ العقوبات. وهذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ اليوم أو غدا .سوف يستغرق الشأن أسابيع وبضعة أشهر وهذا لوضع آلية لتطبيق العقوبات ويفتح هذا الإجراء نافذة على الأوروبيين ليناقشوا بمعية الأميركيين السبل الكفيلة للحفاظ على الالتزام"
كورنيليوس أديباهير
من معهد كارنيجي أوروبا
" "أعتقد أن الإجهاض لا يزال يعتبر من المحظورات و ينظر إليه باعتباره شأنا سلبيا للغاية، في حين أنه في بعض الأحيان يمكّن من تجنّب الوقوع في شيء سلبي. بالنسبة لحالتي الشخصية عتقد أنه سيكون من المؤلم حقاً أن أتحمَّل العيش مع طفلين .لست أدري ما السبب؟"
كلوي بروكفيلد
مواطنة بلجيكية
"سيتم تخفيض المدفوعات المباشرة بنسبة 3.8 في المائة. هذه ليست مجزرة. إنها إعادة صياغة للسياسة الزراعية المشتركة ،وإعادة التشكيل هذه ستشهد سقفا محدَّدا لوقف دعم المؤسسات الزراعية ولكن بغرض توجيه الاعتمادات الأوروبية نحو المزارع الصغيرة ""
جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية
"نحن نتفق جميعا على حماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل. نريد توسيع وتعزيز نظام حرس الحدود وخفر السواحل وتحقيق نظام متكامل لإدارة الحدود الأوروبية"
ديميتريس افرامبولوس
مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي
" "أرى أن واجبي وهدف حياتي هو أن أفعل كل شيء من أجل روسيا. من أجل حاضرها ومستقبلها ليسودها السلام والرخاء. واجبي رعاية دولتنا العظيمة من أجل خير كل أسرة روسية""
فلادمير بوتين
الرئيس الروسي في خطاب تنصيبه
"سوف نشرع في وضع أختام تشميع لأماكن الإيجار وفرض غرامات إضافية،وأرى أن الأمر ضروري حتى يفهم الناس أنه من غير القانوني،استغلال أماكن إيواء سياحية في حين أنها مساكن من المفروض أن يستفيد منها سكان بروكسل."
غوفروي-كوماندوبراشين
نائب رئيس البلدية المكلف تخطيط المدن -بلدية بروكسل
شاهد: أهم لقطات الأسبوع دون تعليق
no comment
يلتقي في الصين حوالي 1500 خبير ينتمون لـ 18 بلداً في قمة تهدف لتطوير الروبوتات وربطها بالذكاء الصناعي.