العثور على أعمق نقطة بحرية تصلها قطعة من البلاستيك

قال علماء إنه تم العثور على أعمق نقطة بحرية وصلتها قطعة من البلاستيك، وكان ذلك غربي المحيط الهادي.

ووجد الغطاسون قطعة البلاسنيك بطول نحو أحد عشر مترا، وذلك وفق صحيفة مارين بوليسي، التي قالت إن نشاط الإنسان على اليابسة وصلت آثاره إلى أعمق بقاع المحيط، لمسافة تتجاوز ألف كلم عن الشاطئ.