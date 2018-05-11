قالت وسائل إعلامية سعودية يوم الجمعة إن قوات الدفاع الجوي بالمملكة اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات جماعة الحوثي اليمنية على معسكر الدرب بمدينة جيزان جنوب المملكة.
السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جيزان (وسائل إعلام محلية)
السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جيزان (وسائل إعلام محلية)
وكانت قناة المسيرة التابعة للقوات الحوثية قد أعلنت عن إطلاق صاروخ من نوع "بدر1" على معسكر الجيش السعودي بجيزان.
ويأتي اعتراض الصاروخ بعد استهداف القوات الحوثية لمعسكر الدفاعات الجوية السعودية بجيزان بالإضافة لمقر المعلومات والحرب الإلكترونية في نجران بصاروخين يوم الأربعاء الماضي.
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وتقود السعودية تحالفاً عربياً يقاتل ضد الحوثيين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء في أعقاب إطاحتهم بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً عام 2015.
وأطلق الحوثيون أكثر من 100 صاروخ باليستي باتجاه المملكة منذ بدء النزاع المسلح باليمن مما أسفر عن سقوط عدد قليل من الضحايا لكن الهجمات أثارت اتهامات من خصومهم والولايات المتحدة بأن إيران تمد حلفاءها الحوثيين بالصواريخ.
وتنفي طهران هذا الاتهام. وتقول الجماعة إنها تقاتل من أجل سيادة اليمن في مواجهة مخطط يدعمه الغرب للسيطرة على البلاد.