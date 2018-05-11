شركة ألمانية تستفز السعوديين.. ثم تعتذر

نشر الإعلامي السعودي عبد الله السالم تنويها على حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عن إصدار السفارة السعودية في ألمانيا بياناً ترفض فيه وضع إحدى شركات الكحول علم السعودية على منتجاتها.

وكتب في تغريدته:"أصدرت السفارة السعودية في ألمانيا بيانًا بخصوص قيام شركة كحولية بوضع علم المملكة على سدادات القنينات أحد منتجاتها، وطالبت بتقديم اعتذار وسحب المنتج الذي استفز مشاعر المسلمين، مبدية استنكارها للعمل الذي قامت به الشركة".

صورة من بيان السفارة الذي تداوله المغردون

موقع welt.de الألماني تحدث عن الواقعة، وذكر في خبر نشره اليوم الجمعة 11 مايو-أيار أن الشركة طبعت على منتجاتها أعلام البلدان الإثنين والثلاثين المشاركين في المونديال القادم، وبحسب ما نقله الموقع عن بيان الشركة فإن ما قامت به هو تقليد تجريه في إطار حملتها الدعائية في كل مونديال.

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شركة Eichbaum نشرت بيانا على صفحتها على فيسبوك خاطبت فيه المسلمين معتذرة عما حصل، وقالت في البيان:"وصلتنا العديد من الشكاوي حول وضع علم السعودية على سدادات زجاجات الجعة، هذا التقليد قمنا به لسنوات ومن باب المساواة بين الجميع فقد ارتأينا أن نضع العلم السعودي ايضا أسوة ببقية المنتخبات، وليس لدينا أي هدف ديني أو سياسي، ما حصل خطأ بدر منا ونعتذر لكم،"، وختمت الشركة بيانها بـ :"نتفهم الغضب الدائر حول مزج عبارة دينية مع منتج كحولي، سوف نتحقق إن كان لا يزال لدينا خيارات أخرى لحل المشكلة".

الجدل حول هذه الحادثة بدأ يوم الثلاثاء، صاحب حساب الـ @ALASQAH10 على تويتر كتب :" كان اجتهادا خاطئأ من الشركة لأنهم وضعوا اعلام الدول المشاركة بكأس العالم كلها ولم يعلموا محتوى علم السعودية "، وهو ما يدل على أن هنالك من تفهم هذا الخطأ من بين السعوديين، وهو ما أيدته المغردة نفود الدهيم صاحبة الحساب @nfuodq حيث كتبت:" تأكيدًا لصحة الصورة، السفارة السعودية في ألمانيا تصدر بيانا صحفيا بخصوص وضع شركة ألمانية راية التوحيد على منتجات كحولية".