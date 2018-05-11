مع التقدم السريع للتكنولوجيا، أصبح من الصعب التخلي عن هواتفنا الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تؤثّر بشكل سلبي على صحَّة أبصارنا..
ما الذي يمكننا فعله للتصدي لأمراض العيون الخطيرة التي قد تتسلل إلى أجسادنا دون أن نشعر؟ إليكم بعض النصائح الهامة والبسيطة للحفاظ على صحة العينين؟
سبع نصائح للحفاظ على صحة العينين:
- زيارة سنوية لطبيب العيون لعلاج مشكلات العيون الوراثية بشكل مبكر قبل تفاقم المشكلة.
- ممارسة الرياضة تخفف من خطورة الإصابة ب "المياه الزرقاء" في العين.
- ضبط الوزن، إذ إنّ زيادة الوزن يمكن أن تتسبَّب في الكثير من الأمراض كمرض السكري الذي قد يُضعف الرؤية وقد يؤدي أحيانا إلى فقدان البصر.
التخلّي عن التدخين، فهي تضر بالأعصاب البصرية.
استخدام النظارات الشمسية لوقاية العيون من الأشعة فوق البنفسجية.
يرجى عدم الإفراط في استخدام العدسات اللاصقة لفترات طويلة والحرص على غسيل اليدين قبل وضعهما أو نزعهما.
إجراء تمرين الغمز بالعينين بطريقة متناوبة ومتكررة لدقيقة أو دقيقتين، فهذه الحركة يمكن أن تُبقي العينين رطبتين وتمنع جفاف القرنية.
الطعام الصحي هو العصا السحرية للحفاظ على صحة العينين
ونصح الاختصاصيون بتناول السبانخ والملفوف، وصفار البيض المطبوخ، والخضروات الورقية الداكنة، والبقوليات والفول السوداني، والجزر والأسماك وثمار البحر، التي تحتوي على الأوميغا ثلاثة، الحمض المهمّ للحفاظ على رطوبة العينين.