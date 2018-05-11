نجمة لأجل أبطال "قارب الحب" في ممر هوليوود

حصل كل من أبطال سلسلة "قارب الحب" التلفزيوني على نجمة في ممر هوليوود للمشاهير، بعد مضي 40 سنة من انطلاق أولى حلقات المسلسل الكوميدي سنة 1977 والذي استمر بثه لنحو عشر سنوات في الولايات المتحدة. واجتمع في الحفل كل من غافين ماك لويد في دور "القبطان"، وجيل ويلن في دور "فيكي"، وتاد لانجي في دور "إسحاق"، وبيرني كوبل في دور "دوك" ولورين تيويس في دور "جولي" وفريد غراندي في دور "غوفر".

وتدور قصص الحلقات البالغ عددها حوالي 250 حلقة حول محتوى متشابه، إذ يقوم طاقم السفينة التي تجوب المحيط الهادي بتلبية رغبات المسافرين، وعندما تأخذ الاحداث منعطفا قد لا يريده البعض، فإن الحكاية تنتهي دائما بخاتمة سعيدة.