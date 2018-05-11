شارك آلاف الإيرانيين في مظاهرات مناهضة للولايات المتحدة في المدن الشمالية، وفقاً للتلفزيون الإيراني الرسمي. الذي عرض لقطات لمتظاهرين رددوا شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، في مسيرات جابت طهران ومدينتي مشهد وسيمنان بعد صلاة الجمعة.
ألاف الإيرانيين يتظاهرون ضد موقف ترامب من اتفاق النووي
ألاف الإيرانيين يتظاهرون ضد موقف ترامب من اتفاق النووي
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وتأتي هذه الاحتجاجات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستترك الاتفاق النووي الإيراني الذي تمّ التوصل إليه في العام 2015، والذي تعهدت بموجبه إيران بالحدّ من برنامجها النووي. وقال ترامب إنه سيعيد فرض العقوبات على إيران التي تم رفعها كجزء من الاتفاق. وبعيد إعلان ترامب شنت مقاتلات حربية إٍسرائيلية غارات استهدفت خلالها مواقع متقدمة للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي السورية وعلى مقربة من الحدود الإسرائيلية، في هضبة الجولان السورية المحتلة، وهو ما أثار ردود فعل متباينة حول التصعيد المتبادل بين إيران والولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل .
وقد أدان كل من المحافظين المتشدديين والمعتدلين النسبيين في قيادة الجمهورية الإسلامية، نهج ترامب المتشدد تجاه إيران. كما أدى ذلك إلى إحباط بين الإيرانيين العاديين في آفاق الصعوبات الاقتصادية نتيجة العقوبات الجديدة.