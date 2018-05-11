ألاف الإيرانيين يتظاهرون ضد موقف ترامب من اتفاق النووي

" "أعتقد أن الإجهاض لا يزال يعتبر من المحظورات و ينظر إليه باعتباره شأنا سلبيا للغاية، في حين أنه في بعض الأحيان يمكّن من تجنّب الوقوع في شيء سلبي. بالنسبة لحالتي الشخصية عتقد أنه سيكون من المؤلم حقاً أن أتحمَّل العيش مع طفلين .لست أدري ما السبب؟"

كلوي بروكفيلد مواطنة بلجيكية