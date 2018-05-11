شاهد: لحظة الهجوم المسلح على مسجد في جنوب إفريقيا

ذكرت شرطة جنوب افريقيا في بيان أن ثلاثة رجال مجهولين دخلوا مسجدا بعد صلاة الظهر وهاجموا ثلاثة أشخاص، وأضافت أن المشتبه بهم أشعلوا النار في غرف محددة بالمسجد قبل أن يلوذوا بالفرار. وقالت "الدافع وراء الهجوم على الرجال الثلاثة غير معروف في الوقت الحالي"، وإنها تحقق في الواقعة.. وذكرت أنها لم تعتقل أحدا.

قال مسؤول يوم الجمعة إن وحدة خاصة من شرطة جنوب أفريقيا تتولى التحقيق في الهجوم على المسجد للاشتباه في أن "التطرف" دافع محتمل وراء الهجوم.

وقال مسؤول في خدمات الطوارئ يوم الخميس إن ثلاثة رجال مسلحين بالسكاكين والمسدسات هاجموا ثلاثة مصلين في مسجد بالقرب من دربان في جنوب أفريقيا مما أسفر عن مقتل أحدهم.

بريم بالرام، المتحدث باسم وحدة طوارئ خاصة كانت من بين أول من وصلوا إلى الموقع، قال إن أحد الضحايا قفز من نافذة جانبية من المبنى الذي أضرمت به النار، وأن المشتبه بهم فروا في سيارة بيضاء. وأضاف "توفي أحد المصابين الثلاثة وهو في طريقه إلى المستشفى. الاثنان الآخران في حالة حرجة".

بالرام قال إن الشرطة طوقت المنطقة، وأضاف "المشتبه بهم رجال مصريون. تعرف عليهم سكان المنطقة".

ولم تلق الشرطة القبض على أحد فيما يتصل بالهجوم الذي نفذه ثلاثة مسلحين بمسدسات وسكاكين وأصيب فيه اثنين من المصلين. وقال شهود إن المشتبه بهم الذين أضرموا النار في المسجد مصريون.

وقال سيمفيوي ملونجو المتحدث باسم إدارة التحقيقات في الجرائم ذات الأولوية المعروفة باسم الصقور "بعد معاينة موقع الجريمة تبين أن فرضية التطرف قائمة".

ولفظ القتيل أنفاسه بعد ذبحه.

وذكر الإعلام المحلي يوم الجمعة أن الضحية هو إمام المسجد وأنه من كندا لكن ملونجو لم يؤكد هذه التفاصيل.

إقرأ أيضا:

ودربان هي ثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في جنوب أفريقيا، وأكبر مدينة في محافظة كوازولو ناتال. وتضم جنوب أفريقيا جالية كبيرة من المغتربين وتجتذب كثيرا من السياح لكنها نادرا ما ارتبطت بأنشطة المتشددين الإسلاميين.

وتجتاح جرائم العنف والعداء الاجتماعي أكبر بلد صناعي في أفريقيا بسبب الفقر والتفاوت الهائل في الدخل لكنها قلما ترتبط بالتشدد الإسلامي المنتشر في أنحاء أخرى من القارة.