قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء يوم الجمعة إن الادعاء التركي أمر بإلقاء القبض على 300 من المشتبه بهم في إطار تحقيق مع أفراد من الجيش على صلة برجل دين يقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016.
تركيا: أوامر باعتقال 300 من أفراد الجيش للاشتباه بصلتهم بجماعة غولن
تركيا: أوامر باعتقال 300 من أفراد الجيش للاشتباه بصلتهم بجماعة غولن
وذكرت الوكالة إن 211 من أولئك الذين يواجهون الاعتقال ما زالوا في الخدمة العسكرية. وتنفذ تركيا عمليات أمنية ضد أنصار رجل الدين فتح الله غولن بصورة منتظمة منذ الانقلاب الفاشل في يوليو تموز 2016.
وأشارت الوكالة إلى أن قوات الشرطة تمكنت بالفعل من القاء القبض على 150 شخصا من المطلوبين.
وكانت قوات الأمن قد أعتقلت أمس الخميس 80 شخصا من أفراد القوات الجوية قالت إن لهم صلات بغولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.
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وقال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس آذار إن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص وعزلت عددا مماثلا تقريبا من الموظفين الحكوميين منذ محاولة الانقلاب. ويشمل هذا العدد أكثر من 50 ألفا وجه لهم الاتهام رسميا وظلوا في السجن خلال محاكمتهم.
وينتقد حلفاء تركيا في الغرب هذه الحملة.
ويواجه الرئيس رجب طيب إردوغان انتقادات بأنه يستخدم محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة. وتقول تركيا إن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة تهديدات الأمن القومي.
المصدر: رويترز