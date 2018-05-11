نشر السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان يوم الجمعة أول صورة تظهر موقع السفارة الأميركية المخطط افتتاحها بالقدس في الرابع عشر من شهر أيار-مايو الجاري.
السفير الأميركي بإسرائيل ينشر أول صور لموقع السفارة الجديدة بالقدس
السفير الأميركي بإسرائيل ينشر أول صور لموقع السفارة الجديدة بالقدس
ونشر فريدمان على صفحة "السفارة الأميركية في القدس" على فيسبوك تسجيل فيديو له وهو يقف أمام مبنى تغطيه أغطية بيضاء وزرقاء.
وفي خلفيته تظهر لافتة تقول "ترامب يجعل إسرائيل عظيمة" في إشارة لشعار انتخابي استخدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حملته الانتخابية وهو "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" ولافته أخرى تقول "ترامب صديق صهيون".
ومن المقرر افتتاح مبنى مؤقت صغير للسفارة داخل المبنى الذي يضم القنصلية الأميركية الموجودة بالفعل في القدس في 14 مايو أيار تزامنا مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل. وسيتم تأسيس موقع كبير آخر فيما بعد مع نقل باقي السفارة من تل أبيب.
وقال فريدمان في الفيديو "نحن متحمسون جدا". وعين ترامب فريدمان المعروف بدعوته المستمرة لخطوة نقل السفارة. وأضاف "لدينا الشعار الرسمي لسفارة الولايات المتحدة. ولدينا اللوحة المعدنية التي تحمله وهما مغطيان الآن، لكن سيتم إزاحة الستار عنهما يوم الاثنين".
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وأشاد فريدمان بقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة وأنهى حديثه بالعبرية والانجليزية بجملة "هذا العام في القدس".
ويقول ترامب إن القرار الخاص بالقدس والسفارة الذي خالف سياسة أميركية متبعة منذ عقود يفي بتشريعات أميركية وتعهدات رئاسية تعود لعقود مضت.
وقوبل القرار بالابتهاج من الحكومة الإسرائيلية التي قالت إنه إقرار "بواقع" الارتباط التاريخي بين الشعب اليهودي والمدينة.
لكن القرار أثار حنق وغضب الفلسطينيين. ووصف الرئيس الفلسطيني الأمر بأنه صفعة على الوجه وقال إن واشنطن لم تعد تعتبر وسيطا نزيها في عملية السلام مع إسرائيل.
من ناحية أخرى نصحت ألمانيا مواطنيها بالبقاء بعيدا عن المدينة القديمة في القدس خلال مطلع الأسبوع مشيرة إلى احتمال نشوب أعمال عنف تتصل بافتتاح السفارة.
المصدر: رويترز