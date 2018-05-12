تقدم حوالي 12 ألف شخص من أكثر من 50 دولة بطلبات للحصول على تذاكر حضور مراسم دفن الفيزيائي البريطاني ستيفين هوكينغ بالخامس عشر من يونيو-حزيران القادم.
12 ألف طلب في 24 ساعة من 50 دولة لحضور حفل تأبين ستيفين هوكينغ
12 ألف طلب في 24 ساعة من 50 دولة لحضور حفل تأبين ستيفين هوكينغ
وفتحت مؤسسة هوكينغ يوم الجمعة الباب للمهتمين من كافة البلدان والأزمنة لتقديم طلبات الحصول على تذاكر حضور التأبين وضمت الطلبات متقدمين من دول كالولايات المتحدة والصين وبوليفيا وغيرهم من البلدان حول العالم.
ويمكن للمتقدمين التقدم بطلبات الحصول على تذاكر عن طريق تزويد أسمائهم وتواريخ ميلادهم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وذلك حتى موعد أقصاه الخامس عشر من مايو-أيار الجاري.
ومن المخطط أن تقام مراسم التأبين بكنيسة ويستمنستر آبي الشهيرة بالعاصمة البريطانية لندن، حيث سيتم دفن رماد جثة هوكينغ بين العالمين البريطانيين الشهيرين تشارلز داروين و إسحاق نيوتن.
للمزيد:
الفيزيائي هوكينغ يترك وثيقة تتعلق بنهاية الكون قبيل وفاته
لماذا طالب ستيفن هوكينغ البشرية باحتلال المريخ؟
كيف يرى ستيفن هوكينغ مأساة سوريا؟
مسافرون عبر الزمن
ولم تغلق المؤسسة باب الحضور بوجه المسافرين عبر الزمن، حيث حددت أعمار من يمكنهم التقدم للحصول على تذاكر بأن يكونوا من مواليد العام 2038 على أقصى تقدير.
وآمن هوكينغ سابقاً بإمكانية وجود مسافرين عبر الزمن وأقام حفلاً لهم في العام 2009 لم يحضره أحد غيره وهو ما اعتبره هوكينغ الدليل العملي على عدم وجود مسافرين عبر الأزمان.
وطرحت مؤسسة هوكينغ 1000 تذكرة سيسمح لحامليها بحضور مراسم الدفن.