تحقق الشرطة الإسبانية في حادث إضرام النار بخمس وثلاثين سيارة إسعاف تابعة لشركة "أمبويبيريثا" الخاصة التي تقدم الخدمات الطبية بإقليم الباسك بشمال البلاد.
شاهد: اشتعال 35 سيارة إسعاف في مقاطعة الباسك الإسبانية
شاهد: اشتعال 35 سيارة إسعاف في مقاطعة الباسك الإسبانية
ووقع الحادث فجر السبت بمرأب خاص لسيارات الإسعاف ببلدة أريجورياجا الباسكية.
ولم يستدل حتى الآن على مرتكبي الحادث، إلا أن المحققين يسعون للربط بينه وبين حادث شق إطارات 90 سيارة إسعاف تابعة لشركة "أمبيولانث بيثكايا" وهي شركة خاصة أخرى بالإقليم منذ يومين.
ويدور بحث الشرطة حول محورين أساسيين، أولهما تنافس الشركتين على الظفر بعقود تزويد خدمات للنظام الصحي العام بالإقليم، بالإضافة إلى مطالب العاملين بتحسين ظروف العمل بكلتاهما.
ويأتي الحادث بعد فوز "أمبويبيريثا" بعقد لتزويد النظام الصحي العام بسيارات إسعاف بعد أكثر من عشرين عاماً تولت فيهم شركة "بيثكايا" تلك المهمة.
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