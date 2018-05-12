امرأة مصرية تعرضت للتحرش تنتقد الحكومة والشرطة تعتقلها

قالت منظمة العفو الدولية إن الشرطة المصرية ألقت القبض على ناشطة، بعد بثها مقطعا مصورا على موقع للتواصل الاجتماعي ينتقد الحكومة لتقاعسها عن حماية المرأة من التحرش الجنسي ولتدهور ظروف المعيشة.

وقالت المنظمة الحقوقية إن اعتقال أمل فتحي العضو في حركة 6 أبريل المحظورة حاليا، والتي لعبت دورا في الاحتجاجات الواسعة في 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، يمثل "مستوى متدنيا جديدا في حملة مصر على حرية التعبير".

ولم يتسن بعد الوصول إلى الشرطة المصرية للتعليق. لكن مصدرا أمنيا قال إن أمل احتجزت بعد بلاغ يتهمها بإهانة الدولة المصرية، من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وانتقدت جماعات حقوقية مرارا وضع حقوق الإنسان في مصر. وتقول إن الأوضاع في البلاد واصلت التدهور، في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة في 2013 بعد عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عقب احتجاجات على حكمه.

وقالت منظمة العفو الدولية إن أمل تحدثت في المقطع المصور الذي بثته على فيسبوك في التاسع من مايو أيار عن انتشار التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة عن حماية النساء.

وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات بالمنظمة في شمال أفريقيا "إنه ليوم أسود، عندما تكون السلطات المصرية أكثر اهتماما بإسكات امرأة تتحدث عن التحرش الجنسي، من اهتمامها باتخاذ خطوات لمعالجة المشكلة".

ويقول أنصار السيسي إن الإجراءات الأمنية والاقتصادية القاسية ضرورية، للحفاظ على استقرار البلاد، في وقت تتعافى فيه من فوضى سياسية وتتصدى لتحديات اقتصادية هائلة وهجمات يشنها متشددون إسلاميون.

وقالت منظمة العفو إنه ألقى القبض على أمل مع زوجها محمد لطفي، المحامي المعني بحقوق الإنسان، من منزلها الساعة الثانية والنصف صباح يوم الجمعة ونقلت إلى مركز للشرطة في المعادي بجنوب القاهرة. وتم الإفراج عن الزوج بعد ثلاث ساعات لكن استمر احتجاز أمل لعرضها على النيابة.

وقال محام من المفوضية المصرية للحقوق والحريات التي يعمل بها الزوج إن ممثلا للنيابة أمر في وقت لاحق باحتجازها 15 يوما على ذمة التحقيق، في تهم بالتحريض على قلب نظام الحكم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقدت وسائل إعلام رسمية أمل في وقت سابق، قائلة إنها استخدمت لغة بذيئة في المقطع الذي استغرق 12 دقيقة والذي عبرت فيه على ما يبدو عن غضبها من سوء الخدمات العامة في بنك محلي ومن الزحام المروري وتحرش جنسي، على يد سائق سيارة أجرة ومن التدهور العام في أوضاع المعيشة.

وقال مصدر أمني إنها متهمة ومطلوب القبض عليها، فيما يتعلق ببلاغات تتهمها بإهانة الدولة المصرية وبث منشور يتضمن سبا وقذفا بحق مصر.